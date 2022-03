Wenger difende Sanchez: «Fabinho ha imbrogliato! Prima preso il pallone»

Wenger si schiera dalla parte di Sanchez in relazione al secondo giallo di ieri in Liverpool-Inter (vedi moviola). Lo storico ex manager dell’Arsenal, ora commentatore per beIN Sports, critica il comportamento di Fabinho.

ROSSO ECCESSIVO! – Arsène Wenger ritiene che l’arbitro avrebbe potuto sorvolare sull’intervento di Alexis Sanchez su Fabinho: «La reazione al fallo? È sulla linea fra imbrogliare ed essere furbo. Fabinho, su questo fallo, era più sul lato dell’imbroglio. Forse ha sentito dolore, è stato toccato da Sanchez. Non si può dire che era completamente finto, magari in alcune situazioni si può capire. Forse di doveva alzare prima, è uno di quei falli che se riguarda un tuo giocatore dici che è furbo mentre se sei un esterno dici che ne avrebbe potuto fare a meno. Ma è stato toccato, non si può dire che sia svenuto. Sanchez però prima tocca il pallone».