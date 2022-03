Bologna-Inter, l’uscita dalla Champions League ‘libera’ il recupero: le date

Bologna-Inter non si è disputata lo scorso 6 gennaio e si attende ancora di capire cosa succederà. Intanto, con l’uscita di ieri dalla Champions League dei nerazzurri, iniziano a esserci le date per il recupero.

SITUAZIONE PIÙ NITIDA – C’è un fastidioso asterisco nella classifica di Serie A: è quello dei cinque recuperi di dicembre e gennaio, non disputati per le positività al COVID-19. Otto squadre hanno una gara in meno, Salernitana e Udinese addirittura due. Fra le partite mancanti spicca Bologna-Inter, per il semplice fatto che decide la leadership. A poco più di due mesi dalla data originaria (6 gennaio ore 12.30) non si sa ancora se e quando si giocherà, tanto che Stefano Pioli si è lamentato (vedi articolo). L’Inter, dopo il secondo grado di giudizio, ha deciso di fare un ulteriore ricorso: quello al CONI, l’ultimo (vedi articolo). Al momento, però, non si sa ancora quando sarà discusso. Tuttavia, con l’uscita dalla Champions League, si possono valutare le opzioni di data.

QUANDO SI GIOCA? – In linea molto teorica la prima data utile per Bologna-Inter sarebbe mercoledì prossimo, ma è impossibile. Questo sia per i tempi sia perché, come detto, prima deve esprimersi il CONI. Bisogna quindi andare a dopo la sosta per le nazionali, sperando che nel frattempo arrivi una decisione. Per aprile la Lega Serie A non ha ancora stabilito il calendario, quindi tutte le date sono indicative. Ma come infrasettimanali sono liberi mercoledì 6 (dopo la trasferta con la Juventus) e mercoledì 13 (dopo la gara in casa col Verona e prima del match esterno con lo Spezia), quelli dei quarti di Champions League. Poi mercoledì 27, fra Roma al Meazza e Udinese fuori, perché la settimana prima c’è il derby di Coppa Italia. Occhio al 27: è data presumibile in caso di tempi lunghi per la risposta del CONI.

RECUPERO ALL’ULTIMO – E se per giocare Bologna-Inter si dovesse aspettare addirittura maggio? In questo caso le possibilità si spera restino solo due. Una è mercoledì 4, dopo la già citata trasferta di Udine e prima di ospitare l’Empoli. L’altra addirittura l’ultima data utile, il 18 maggio (giorno in cui l’Inter vinse il campionato nel 2008 a Parma…), fra la trasferta di Cagliari e la giornata conclusiva della Serie A al Meazza con la Sampdoria. Ce ne sarebbe una terza, l’11, ma è in contemporanea con la finale di Coppa Italia: da escludere si giochi alla stessa ora (bisognerebbe anticiparla al pomeriggio o farla di martedì/giovedì), poi la speranza è che l’Inter abbia da giocare la finale.

IN ATTESA – Per il recupero ci sono quindi cinque date possibili da qui a fine stagione, più una eventuale e una da escludere. Il tempo comincia a stringere, manca ancora qualche tassello fra cui la decisione del CONI. Difficile arrivi lo 0-3 a tavolino, visti tutti i precedenti, ma la speranza è che presto si possa concludere questa vicenda. Dando un esito definitivo a Bologna-Inter anche per risolvere la classifica (sperando siano tre punti…).