Volpi: «Rinvii in Serie A? Un po’ di preoccupazione c’è. Ma si può giocare»

Volpi, responsabile medico dell’Inter, è ospite della trasmissione Calciomercato – L’Originale su Sky Sport. Queste le sue dichiarazioni sulla situazione legata ai contagi in Serie A.

GESTIONE DA FARE – Piero Volpi, responsabile del settore medico dell’Inter, parla del rischio rinvii in Serie A: «In effetti un po’ di preoccupazione c’è in tutti gli operatori e in tutte le squadre. Soprattutto dopo questa sosta, che ha visto i calciatori andare in vacanza dalle famiglie e la crescita dei contagi. La variante Omicron ha sconvolto tutti, anche noi in Italia dove avevamo una situazione favorevole. Io penso che si possa giocare, affinché si seguano bene le regole e i dettami che ci arrivano dalle nostre istituzioni e dai nostri governanti. Ma soprattutto ognuno deve capire che il nostro bene è il bene dell’altro: coi nostri comportamenti facciamo un favore anche a chi ci sta vicino».