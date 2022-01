Lukaku, zero margini per il rientro all’Inter. Dal Chelsea arriva la versione – Sky

La vicenda Lukaku sta facendo parlare di sé in questi giorni, con nuovi aggiornamenti di serata (vedi articolo). Da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport si esprime Gianluca Di Marzio, vista la posizione del Chelsea sull’ex Inter.

MOLTO DISCUSSO – Gianluca Di Marzio valuta la situazione fra Romelu Lukaku e il Chelsea: «Ci sarà, credo domani, una versione ufficiale da parte del club. C’è stato un confronto, c’era ovviamente Thomas Tuchel col giocatore e la società. È tutto rientrato, non so i modi ma non ci sono margini né per un rientro all’Inter né per altre soluzioni. Anche perché un giocatore pagato centoquindici milioni di euro, che guadagna undici milioni a stagione, non ha possibilità di spostarsi a gennaio. Era un finale segnato chiarirsi e ripartire insieme, poi vedremo a fine stagione».