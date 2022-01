Scamacca, la Juventus cerca di anticipare l’Inter: il tentativo – Sky

Scamacca è un giocatore molto richiesto per questo 2022, ma non si dovrebbe muovere a gennaio. La Juventus prova ad anticipare l’Inter già da ora: Gianluca Di Marzio, da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport, spiega come.

RICHIESTO – Gianluca Di Marzio vede l’Inter in svantaggio nella corsa all’attaccante del Sassuolo: «Gianluca Scamacca è l’attaccante su cui la Juventus punta per l’anno prossimo. Vorrebbe provare a bloccarlo già adesso, parlare col Sassuolo per toglierlo dal mercato futuro. Dusan Vlahovic è più difficile, Scamacca è il giocatore su cui vuole puntare sul futuro. Tutte le operazioni di altri attaccanti, vedi Mauro Icardi o altri, la Juventus pensa di farle solo per sei mesi. Ora cerca di tenersi Alvaro Morata e tranquillizzarlo il più possibile».