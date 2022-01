Insigne-Inter da dimenticare: a giorni si chiude con Toronto

Ormai è da escludere la possibilità che Insigne vada all’Inter nel 2022. Il capitano del Napoli, in scadenza di contratto al 30 giugno, si trasferirà a Toronto: da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport si parla di accordo in arrivo.

IN CHIUSURA – Lorenzo Insigne diventerà un giocatore del Toronto FC, in MLS, a parametro zero. L’attaccante è in scadenza di contratto col Napoli, ma da Aurelio De Laurentiis non è mai arrivato un vero e proprio rilancio. Secondo Gianluca Di Marzio nei prossimi giorni il club canadese chiuderà l’operazione. Da escludere l’Inter, opzione che negli scorsi mesi sembrava la preferita. Insigne guadagnerà undici milioni di euro netti, più ulteriori quattro e mezzo di bonus a stagione.