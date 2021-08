Vlahovic, la Fiorentina lo “blinda”? Testimonial delle nuove maglie viola

L’Inter pensa già al dopo Romelu Lukaku. Il belga sembra ormai destinato a lasciare i nerazzurri per tornare al Chelsea con l’Inter che non sembra in grado di rinunciare alla prossima offerta che i blues presenteranno. Tanti i nomi tra cui Dusan Vlahovic che però intanto fa da testimonial per la Fiorentina.

MOSSA VIOLA – L’Inter come detto è già alla ricerca del nuovo attaccante per la prossima stagione. Lukaku al Chelsea è solo questione di ore (vedi articolo) con l’Inter che attende il nuovo rilancio dei blues per strappare l’attaccante belga ai nerazzurri e dunque, Marotta e Ausilio, sono già al lavoro per il futuro. I nomi nella lista sono vari. Il primo sembra essere Duvan Zapata dell’Atalanta con la Dea che si coprirebbe in caso con Tammy Abraham del Chelsea (vedi articolo). L’altro nome è quello di Vlahovic della Fiorentina. Profilo giovane (21 anni) e che l’anno scorso è definitivamente esploso a Firenze con 21 reti in 37 presenze. La Fiorentina però ha fatto una mossa che potrebbe di fatto blindarlo. Vlahovic è stato infatti scelto come testimonial per presentare le nuove maglie per la prossima stagione assieme a Lorenzo Venuti, Jack Bonaventura e i due portieri Bartłomiej Drągowski e Pietro Terracciano. Un segnale di chiusura da parte della Fiorentina all’Inter?