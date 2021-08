Lukaku-Chelsea, nuova offerta Blues in arrivo all’Inter: le cifre

Chelsea in pressing per ottenere il cartellino dell’attaccante belga Romelu Lukaku: la nuova offerta in arrivo all’Inter.

TWEET – A seguire il messaggio pubblicato su Twitter da Fabrizio Romano. “Il Chelsea ora sta spingendo per Romelu Lukaku e per completare l’affare il prima possibile.

Lukaku è disponibile ad accettare i termini personali [€ 12m netti] – se Inter e Chelsea si metteranno d’accordo su cifre/dettagli.

Nuova offerta ufficiale del Chelsea in arrivo – la cifra dovrebbe essere superiore a 110 milioni di euro“.

Fonte: Twitter Fabrizio Romano