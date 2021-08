Atalanta, tutto su Abraham se Zapata vola all’Inter – Sky

Romelu Lukaku in direzione Chelsea potrebbe azionare un effetto domino non indifferente. I nerazzurri dovrebbero cercare un sostituto, individuato in Duvan Zapata dell’Atalanta con la Dea a sua volta che dovrebbe rimpiazzare il colombiano. Il nome è quello di Tammy Abraham, del Chelsea, chiuso da Lukaku.

EFFETTO DOMINO – Come noto molto probabilmente l’Inter dovrà salutare Lukaku con il Chelsea che è pronto a sborsare 130 milioni di euro per riportare il belga a casa. Lukaku sembra abbia dato il via libera all’agente per chiudere al più presto con l’Inter che a questo punto deve trovare un sostituto sul mercato, reinvestendo una piccola parte dell’introito. L’obiettivo numero uno è Zapata dell’Atalanta (vedi articolo) con la Dea che chiede almeno 40 milioni di euro. In questo caso, se il colombiano dovesse venire a Milano, l’Atalanta dovrebbe trovare a sua volta un sostituto. Come riportato da Marco de Micheli a ‘Sky Sport 24’, il nome principale per il dopo-Zapata è quello di Abraham, del Chelsea (vedi articolo). L’attaccante, con l’arrivo di Lukaku, sarebbe definitivamente chiuso a Londra e dunque vorrebbe cambiare aria. La valutazione è di 40 milioni di euro con l’Atalanta che ci pensa seriamente.

FONTE – Sky