Julio César ad Amazon: fa la Champions League. Con lui… Calvarese

Dai pali della porta dell’Inter alla televisione. È questa la nuova esperienza di Julio Cesar, eroe del triplete nerazzurro nel 2010, che dal prossimo anno sarà impegnato con Amazon Prime nella squadra che seguirà la Champions League.

NUOVA ESPERIENZA – È stata svelata la nuova squadra di Amazon che sarà impegnata nel prossimo triennio con la Champions League. L’emittente infatti si è assicurata per i prossimi tre anni la miglior gara del mercoledì che verrà trasmessa proprio su Amazon Prime Video con gli abbonati che la potranno seguire gratuitamente. Come riportato da ‘Calcio e Finanza’, la squadra di Amazon sarà ricca di ex campioni e protagonisti del calcio. “Lo studio pre e post partita – spiega Calcio e Finanza – sarà condotto da Giulia Mizzoni (arrivata da Dazn), aiutata a livello giornalistico da Alessia Tarquinio e Marco Cattaneo. La squadra dei talent sarà invece composta da: Julio Cesar; Federico Balzaretti; Claudio Marchisio; Gianfranco Zola; Clarence Seedorf; Luca Toni con l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che si occuperà della moviola”. Dunque nuova esperienza per l’acchiappasogni dell’Inter che dopo il calcio giocato si cimenta nuovamente in televisione. «Per me sarà la seconda esperienza come commentatore – afferma Julio Cesar – spero di fare bene e ringrazio Amazon per l’occasione».