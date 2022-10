Visnadi: «Gosens? A gennaio può partire! Non vale più un discorso per lui»

Gosens continua a trovare poco spazio all’Inter anche per via di un Dimarco in continua crescita. Secondo Visnadi, intervenuto a Radio Sportiva, per l’esterno tedesco non vale più il discorso della condizione fisica precaria. Poi il giornalista si sbilancia sul mercato di gennaio.



ALTRO DISCORSO – Robin Gosens ha messo a segno un gol pesante a Barcellona che ha contribuito alla qualificazione agli ottavi di Champions League dell’Inter, ma nonostante tutto Simone Inzaghi continua a concedergli poco spazio. Secondo Gianni Visnadi, per il tedesco non vale più un discorso: «Non penso che valga più il discorso del non è pronto, è arrivato lo scorso gennaio infortunato, si è ripreso già sei/sette mesi fa ma c’era Ivan Perisic. Quest’anno è partito alla pari con Federico Dimarco ma Dimarco è venuto fuori meglio (vedi focus). Il Gosens dell’Atalanta meriterebbe di giocare ma evidentemente non è quello dell’Atalanta altrimenti Inzaghi lo farebbe giocare. Menomale per l’Inter che Dimarco ha fatto dei progressi, secondo me anche grazie alla Nazionale: da quelle due partite ha ricevuto una carica di autostima. Quindi, se pensiamo a quel Gosens là, è chiaro che al momento non c’è, sapranno all’Inter perché. Io penso che Gosens a gennaio potrebbe partire».