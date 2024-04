Il Frosinone fa retrocedere la Salernitana: ora altre due rischiano grosso

Vince il Frosinone nell’anticipo della quintultima giornata di Serie A. Il 3-0 contro la Salernitana fa sì che ci sia un altro verdetto, dopo lo scudetto dell’Inter lunedì: i campani sono aritmeticamente retrocessi.

VERDETTO FINALE – Non vinceva da oltre tre mesi il Frosinone, che ritrova i tre punti questa sera. Nel 3-0 alla Salernitana i giallazzurri ritrovano il successo e salgono a cinque risultati utili consecutivi. La partita si mette in discesa da subito, con cross da destra per Emanuele Valeri cinturato da Junior Sambia: rigore. Trasforma Matias Soulé spiazzando Benoit Costil, 1-0 al 10′. Il raddoppio arriva in contropiede, complice anche uno scivolone di Niccolò Pierozzi che lascia la Salernitana in inferiorità numerica. Marco Brescianini, servito sul centro-destra, controlla e incrocia in area per il 2-0 che mette la situazione in discesa per il Frosinone, che all’intervallo deve sostituire il portiere Turati con Michele Cerofolini. La Salernitana non si arrende, ma si deve fermare a due gol annullati e uno incredibilmente mangiato da Iron Gomis nella ripresa. Poi, a cinque minuti dal 90′, il tris che chiude i conti con una bella conclusione in diagonale di Nadir Zortea. Con questo risultato il Frosinone lascia la zona retrocessione, mettendo sempre più a rischio Sassuolo e Udinese ora penultima e terzultima.

SERIE A – LA CLASSIFICA DOPO FROSINONE-SALERNITANA 3-0



Inter 86

Milan 69

Juventus 64

Bologna 62

Roma 58

Atalanta 54 *

Lazio 52

Napoli 49

Fiorentina 47 *

Torino 46

Monza 43

Genoa 39

Lecce 35

Cagliari 32

Verona 31

Empoli 31

Frosinone 31 °

Udinese 28

Sassuolo 26

Salernitana 15 °

° una partita in più

* una partita in meno