Ravezzani: «Inzaghi? Sembrava un deficiente, così non è! Meglio di Conte»

Ravezzani se la prende coi critici di Inzaghi, ritenendo che di contro l’allenatore dell’Inter abbia fatto meglio del suo predecessore Conte. Il direttore di Telelombardia, a Calciomercato.it, ha paragonato gli ultimi due tecnici nerazzurri.

IN PANCHINA – La prima riflessione di Fabio Ravezzani è sul rinnovo di Milan Skriniar: «Penso che alla fine non ci siano speranze. Credere al giocatore col cuore nerazzurro che rinuncia a quattro milioni l’anno faccio fatica. Per quanto riguarda l’Inter alla fine Simone Inzaghi, che sembrava un deficiente, due volte su due si è qualificato con una squadra molto più debole di quella di Antonio Conte, che sembra un genio ed è rimpianto in tutta Italia. La morale è che alla fine il calcio è marketing. La visione che si ha di un allenatore è superiore, o inferiore, ai risultati che in realtà ha. Inzaghi in questo senso è emblematico: l’anno scorso ha fatto meglio di Conte, vincendo due trofei e finendo al secondo posto sembrava un deficiente mentre Conte camminava sulle acque. Così non è, Inzaghi sta scontando una stima che non è riuscito ad avere nonostante i risultati. Consideriamo che l’Inter è riuscita a ottenere questi risultati senza Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku».