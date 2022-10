Inter, oggi l’assemblea dei soci: previste approvazione e dichiarazioni

In casa Inter oggi è giorno di assemblea dei soci: in mattinata riunione con la presenza delle principali figure societarie. Previste le dichiarazioni dello stato maggiore, fra cui il presidente Zhang.



L’ASSEMBLEA – Dopo la chiusura del bilancio, concluso il 30 giugno e comunicato lo scorso 28 settembre, oggi per l’Inter c’è l’assemblea dei soci. Inizierà alle 10, in unica convocazione. Come noto, l’ultimo esercizio si è chiuso con un passivo di 140 milioni di euro (vedi articolo), molto ridotta rispetto al 2020-2021 (lì erano stati ben 245.6 milioni). Previste al termine le parole del presidente dell’Inter Steven Zhang, così come dei due Amministratori Delegati (Giuseppe Marotta e Alessandro Antonello).