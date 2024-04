Vierchowod: «Inter? Dietro poca roba! Non è un bel campionato»

Vierchowod ha commentato il campionato di Serie A con l’Inter, che ha staccato tutti. L’ex giocatore, però, non è contento delle altre squadre.

POCA ROBA − A Radio anch’io Sport, Pietro Vierchowod boccia la Serie A: «Una squadra come l’Inter, fortissima, ha già vinto il campionato il mese scorso. Non è mai successo, vuol dire che dietro l’Inter c’è poca roba: non c’è niente. La stessa Juventus, che poteva essere lì a insidiare questa squadra, nelle partite decisive non ha fatto niente e ha perso. Lo stesso Milan, che ha fatto un discreto campionato, è molto distante. Non è stato un bel campionato. Quando vado a vedere una partita non vedo un modo diverso di giocare: tutte giocano allo stesso modo, secondo me è deleterio. Per questo viene a mancare il talento: se tutti giocano allo stesso modo e fanno gli stessi movimenti c’è poca fantasia».

COME IL PSG − Vierchowod condanna il troppo distacco: «Mi sembra di vedere il campionato francese, dove il PSG è una vita che vince sempre con un distacco di punti enorme. Per me non è un bel campionato: ai miei tempi almeno arrivavi a due-tre punti rispetto alla seconda, era piacevole fino alla fine. Adesso non è neanche piacevole, perché è troppo il distacco dalla seconda e tutte le squadre giocano allo stesso modo. Un diverso modo di impostare la squadra non c’è più, vengono a mancare anche i talenti delle varie squadre perché c’è questo appiattimento».

STRAMERITATO − Infine, conclude così Vierchowod: «Il Milan poteva fare meglio? Sì, penso proprio di sì. Ci sono stati degli alti e bassi durante l’andata che, nel momento cruciale, non sono riusciti a rimanere vicino all’Inter. Che ha strameritato questo campionato, quindi non è che sia colpa dell’Inter. Sono quelle dietro che hanno perso dei punti nel momento cruciale del campionato».