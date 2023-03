Ventola: «Partita difensiva, Inter bassa. Neanche a Barcellona»

L’Inter ha passato il turno contro il Porto, ha giocato una partita difensiva ma è riuscita a bloccare gli avversari. Nicola Ventola ha parlato così dalla BoboTV del match.

DIFENSIVI – Nicola Ventola parla così del match dell’Inter contro il Porto: «Ci sta fare la partita difensiva, però tanti errori in fase di ripartenza. I perni centrali, Lautaro Martinez e Calhanoglu, sono venuti meno anche tecnicamente. C’è stata tanta differenza rispetto all’andata, non ho mai visto l’Inter così basso con tutti, neanche contro il Barcellona. La partita del Milan contro il Tottenham mi è piaciuta molto di più. Il tifoso è felice, ma è consapevole della brutta partita giocata. Sono d’accordo sulla coppia titolare Dzeko-Lautaro Martinez. Lukaku è da sfruttare negli ultimi trenta minuti, il bosniaco ha la tecnica per guidare la ripartenza. Nelle partite decisive giocherà Dzeko, contro la Juventus invece inizierà Lukaku solo perché c’è stata la Champions League».