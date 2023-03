Vieri: «Potevi prendere 3-4 gol dal Porto. È andata bene all’Inter»

Aspettative deluse dall’Inter di Simone Inzaghi secondo Christian Vieri. Il vecchio bomber nerazzurro non ha trovato buona la partita dei nerazzurri, lo conferma sulla BoboTV.

ASPETTATIVE – A Vieri non è piaciuta l’Inter contro il Porto: «Non mi aspettavo un’Inter così difensiva. Ha preparato sì la partita per difendere il vantaggio, ma non riesco a capire come potresti fare una partita del genere? Ti è andata bene stasera, ma potevi prendere 3-4 gol. Andava bene quando giocavamo noi, oggi il calcio non è questo. L’Inter non ha avuto occasioni, non ha accompagnato e mi sembra troppo poco per il club. Vai a fare gol, così cambia la storia e meriti. Strafelice perché siamo ai quarti con due italiane, ma mi aspettavo una squadra migliore. Il secondo tempo il Porto è stato tutto il tempo sulla metà campo avversaria. È fortuna che non si è preso gol. Dopo 12 anni vai ai quarti ed è importante per le casse della società. Io avrei messo prima Lukaku, precisamente a fine primo tempo. Lui non può non giocare, è grande e deve fare cinquanta partite all’anno da 90 minuti. Così uno con più di 100 kg fa fatica a trovare la forma».