Cassano: «Inter brutta e fortunata. Inzaghi da mandare via»

Antonio Cassano critica Simone Inzaghi e l’Inter, non ha affatto convinto la prestazione dei nerazzurri contro il Porto. L’ex calciatore è contento, ma sottolinea i problemi sulla BoboTV.

DELUSIONE – Antonio Cassano critica l’Inter: «Non mi è affatto piaciuto il primo tempo di Porto-Inter. I nerazzurri hanno giocato esclusivamente per difendersi, tra andata e ritorno hanno avuto molta fortuna. Sono contento che sia passata la squadra di Inzaghi, ma il Porto esclusi Otavio e Pepe non ha nomi altosonanti. L’Inter è più forte sulla carta, in queste partite devi mantenere il ritmo alto tenendo alta qualità ma non ci sono riusciti. Nel campionato italiano è la più forte, in Europa anche le squadre senza nomi giocano. L’Inter ha giocato palla su e vediamo, gli attaccanti hanno fatto male però. Contro Bayern Monaco o Napoli non so come sarebbe finita. Se Onana non fa quelle grandi parate staremmo vedendo i tempi supplementari. Inzaghi la farà passare come un’impresa, ma non è così. Un’Inter brutta e fortunata è passata, ma la fortuna ti colpisce una volta».

INZAGHI – L’ex calciatore commenta poi le parole di Inzaghi: «Avevo qualche dubbio, ma a maggio mandate via Inzaghi. Io sono un tifoso e mi viene buttato il fumo in faccia dalle sue parole. Non meriti di passare, fai una brutta partita, hai meritato di perdere e dici che hai meritato. Non capisco la storia che ha fatto Inzaghi con i quarti di finale. Inzaghi e Allegri tirano l’acqua al proprio mulino, sono furbi. Spalletti sta facendo la storia, è la prima volta che va ai quarti il Napoli e sarebbe meritato. È un allenatore piccolo, di poca qualità e non fa bene al calcio italiano. Inzaghi sta facendo una stagione fallimentare, sta compiendo un disastro in campionato, 60 milioni di tifosi non credono alle sue parole».