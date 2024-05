Vanni: «Inter, Marotta gestisce la transazione! Tifosi al sicuro»

Vanni, in occasione del suo nuovo libro “La stella più bella”, dagli studi di Sky Sport ha parlato del contributo di Massimo Moratti ed Ernesto Pellegrini con i loro interventi. Poi il collega si è soffermato a parlare della situazione societaria attuale, con il cambio di proprietà.

DICHIARAZIONI – Franco Vanni svela un po’ il contenuto del suo nuovo libro, parlando dell’intervista all’ex presidente dell’Inter, Massimo Moratti, che gli ha detto: «”Per un tifoso dell’Inter, vincere il ventesimo scudetto battendo in campo il Milan è una cosa troppo grande per essere sognata! Va oltre ogni immaginazione”. Invece Pellegrini mi ha detto che ogni tanto si sogna lo scudetto dei record della stagione 1988-89 e in particolare la punizione di Matthaus contro il Napoli, solo che ogni tanto si sveglia ed è convinto che non sia successo. Allora deve parlare con la moglie e guardare le foto per realizzare che è successo davvero (ride, ndr)».

Inter, dal passato al presente: ora Oaktree!

CAMBIO PROPRIETÀ – Vanni ha parlato nello specifico nel cambio di proprietà dell’Inter: «Marotta in questi giorni si sta trovando a gestire la transazione tra Suning e Oaktree, insieme all’altro Amministratore Delegato Alessandro Antonello. La cosa interessante è che in quesa transazione ci sarà una continuità: l’Inter che vince non è stata smantellata e né lo sarà, sia dal punto di vista dirigenziale che tecnica. Negli ultimi anni l’Inter ha sempre ridotto i rossi a bilancio e nel 2025 riuscirà a pareggiare o addirittura creare utili. Per i tifosi interisti questa è una cosa rassicurante».