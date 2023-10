Thuram, i numeri con Lautaro Martinez lo assicurano: meglio di Lukaku! – CdS

Thuram spazza via i dubbi e il fantasma di Lukaku. Con lui Lautaro Martinez forma una coppia migliore delle precedenti, a detta del Corriere dello Sport.

GLOW UP – I dubbi del mercato estivo, dopo l’addio di Romelu Lukaku e le difficoltà di trovare un ricambio in attacco, sono stati completamenti spazzati dalla nuova coppia offensiva dell’Inter. I numeri di Lautaro Martinez e Marcus Thuram parlano da soli e lasciano poco spazio ai rimpianti. Dodici i gol del capitano nerazzurro, quattro quelli del nuovo acquisto francese, che si distingue anche e soprattutto per la realizzazione di ben cinque assist vincenti. Come mette in evidenza il Corriere dello Sport, mettendo a confronto i dati offensivi dello scorso anno, con quelli attuali, non c’è partita. Nelle prime undici gare ufficiali della passata stagione l’attacco capitanato da Lautaro Martinez, insieme a Lukaku ed Edin Dzeko, aveva segnato solo sei reti e totalizzato quattro assist. È appurato, dunque, che con Thuram l’Inter abbia di gran lunga acquisito in potenziale e letalità e non perso. E, oltretutto, siamo ancora all’inizio della stagione. Il finale, e l’eventuale bottino, daranno poi le risposte definitive.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno