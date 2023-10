Inter-Salisburgo, deciso il giocatore con Inzaghi in sala stampa!

Inter-Salisburgo, match valido per la terza giornata di Champions League. Simone Inzaghi avrà un giocatore, come sempre, al fianco in conferenza stampa

PARTNER − È Henrikh Mkhitaryan il giocatore che affiancherà Simone Inzaghi in sala stampa. I due parleranno alla vigilia di Inter-Salisburgo, match valido per la terza giornata di Champions League. Il match tra nerazzurri e austriaci è in programma per domani martedì 24 ottobre, alle ore 18.45.