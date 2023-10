Cosmi: «Vittoria Inter più importante di ciò che si pensi! Thuram…»

Cosmi evidenzia l’importanza della vittoria dell’Inter in casa del Torino al di là del risultato. L’allenatore perugino, intervenuto a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, commenta anche la situazione nerazzurra in attacco, che ora si regge su una sola coppia

TRE PUNTI PESANTI – La vittoria dell’Inter in casa Torino non stupisce certo Serse Cosmi per come arriva: «Avevo premesso che il Torino era un avversario difficilissimo. Ci stava di soffrire e credo che l’Inter l’abbia saputo fare in una maniera giusta. Le grandi squadre sanno interpretare i momenti di sofferenza, che ci sono anche per le grandi squadre. A volte ci sono squadre con grandi potenzialità che vanno in sofferenza e possono rimetterci, pagando dazio. L’Inter a Torino è cresciuta nel secondo tempo e, con questi cannonieri straordinari, ha messo la partita in discesa. Quella in casa del Torino è una vittoria importantissima. Molto più importante di quello che si possa pensare». Questo il commento di Cosmi dopo la nona giornata di Serie A, che l’Inter guida.

Cosmi sull’attacco dell’Inter di Inzaghi

DUE PUNTE DECISIVE – Cosmi torna a soffermarsi sull’attacco nerazzurro: «Non voglio parlare di sorpresa in assoluto ma Marcus Thuram è stata una conferma di ciò che si aspettava l’Inter. Più giovane di Edin Dzeko ma con caratteristiche molto diverse dal suo predecessore. Dzeko da giovane aveva caratteristiche come pochi al mondo. In questo cambio l’Inter ha perso poco, relativamente, perché Thuram si sta rivelando veramente all’altezza. L’Inter deve trovare ancora il sostituto dei due titolari, perché Marko Arnautovic purtropo è infortunato e Alexis Sanchez non è in grandissima condizione. Una volta che avrà il terzo e magari il quarto in condizioni ottimali, questo reparto sarà più forte e completo di ora. Ma se i due giocano come stanno giocando, bastano e avanzano (sorride, ndr)». Così Cosmi sul quartetto offensivo dell’Inter di Simone Inzaghi in questa stagione.