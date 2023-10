Cosmi: «Molte trappole per l’Inter a Torino! Tra Cairo e Juric…»

Cosmi torna sul prossimo impegno dell’Inter in casa del Torino, che vuole reagire dopo un avvio stagionale sottotono. L’allenatore perugino, ospite negli studi di “Costruzione dal basso” su Radio TV Serie A con RDS, commenta anche le dichiarazioni di Cairo sul collega Juric

TRAPPOLE GRANATE – Il Torino non convince Serse Cosmi, che pensa possa mettere in difficoltà l’Inter nel weekend. Il monito di Cosmi è lo stesso del pre-sosta: «Il Torino è imprevedibile e pericoloso, può creare problemi a tutti. Non sempre ci riesce, però. Ho sentito l’intervista del Presidente Urbano Cairo che, più o meno, ha affermato questo. Cairo crede di avere una squadra più forte rispetto ai risultati ottenuti. Devo essere sincero, anche io credo che qualcosa in più la possa fare. Ed è convinto di ciò anche Ivan Juric, ma noi allenatori siamo molto suscettibili (ride, ndr). Se lo crediamo noi OK, ma se ce lo fanno presente gli altri rivendichiamo altre cose (ride, ndr). La verità è nel mezzo, ma lo sanno tutte e due le parti. Credo che sarà un partita non facilissima per l’Inter, con molte trappole. Il Torino ha giocatori di talento, che fanno la differenza». Questo il pensiero di Cosmi in vista di Torino-Inter di Serie A, in programma sabato 21 ottobre alle ore 18.