Tavelli: «Inter, stasera gara pericolosissima. Sapore diverso dall’andata»

Fabio Tavelli ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Inter-Salernitana, anticipo della ventottesima giornata di Serie A. Il giornalista ritiene la gara molto indicativa per i nerazzurri

GARA PERICOLOSA − Tavelli non ha dubbi sull’imminente partita di San Siro: «Partita pericolosissima per l’Inter. Battere la Salernitana nel girone di andata era vista come una cosa normale. Oggi è diverso. L’Inter non ha iniziato a giocare male ma gli sono mancate quelle conclusioni per poter vincere le partite».