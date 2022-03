Materazzi: «Hall of Fame? Pelle d’oca per me! Inter? Ritrovare la benzina»

Materazzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter-Salernitana, sfida valevole per la ventottesima giornata di Serie A. Il difensore, che verrà premiato per essere entrato nella Hall of Fame nerazzurra, confida nel gruppo di Inzaghi

EMOZIONI – Marco Materazzi parla così prima di Inter-Salernitana: «Intanto è sempre un piacere tornare qui perché è come se fossi a casa mia. L’Inter è quella partita senza i favori del pronostico, ha dimostrato sul campo di giocare calcio e lo ha sempre fatto fino alla partita con il Genoa. Purtroppo non ha segnato. Fino al 75′ del derby penso abbia dominato, ora sono partite dove deve ritrovare benzina, entusiasmo e anche un pizzico di fortuna. Per me essere qui è la sensazione più bella, per chi ha difeso questi colori sul campo e interista ci è diventato. Hall of Fame? Sensazione emozionante, se vedo i nomi di chi c’è già mi viene la pelle d’oca perché fino a 24 anni giocavo in categorie inferiori, poi ho iniziato a fare la mia strada e ho iniziato a vincere a 34 anni. Vedere gente come Bergomi, Zanetti, Facchetti può essere solo motivo d’orgoglio per me».