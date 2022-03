Materazzi: «Inter per me casa! Hall of Fame chiusura di un cerchio»

Anche Materazzi ha parlato a Inter TV a pochi minuti dalla premiazione della Hall of Fame. Il difensore, così come Pagliuca (vedi articolo) e Sneijder (vedi articolo), ha dato le sue sensazioni.

PREMIATO – Marco Materazzi è contento: «Un motivo di orgoglio, gli altri nomi fanno venire la pelle d’oca. È bellissimo far parte di questa famiglia. L’Inter? Per me significa venire a casa, anche se non abito a Milano. In questo stadio abbiamo fatto la storia, ma c’è da sostenere i ragazzi che devono scriverla. Non sarà semplice ma dobbiamo ricordarci che siamo l’Inter. Davide Nicola ha dimostrato di essere bravo e preparato, tutte le volte che ha preso una squadra in corsa l’ha salvata. Dev’essere un campanello d’allarme, ma lo scudetto è un obiettivo più importante della salvezza. Siamo l’Inter e dobbiamo pensare a questo».

INSERIMENTO – Materazzi spiega cosa significhi per lui la Hall of Fame: «È la chiusura di un cerchio, quando vieni votato dalla tua gente e dalla tua famiglia vale doppio. L’Inter all’inizio dell’anno non aveva i favori del pronostico, sono andati via grandi giocatori ma chi ha costruito la squadra ha preso giocatori altrettanto forti e utili. Hanno proseguito il percorso fino al 75′ del derby, poi la sfortuna e magari un po’ di calo fisico ha fatto sì che si rallentasse un attimo. Però siamo lì, non dobbiamo contare la partita in meno anche se c’è e riprendere a correre. Fino a quel 75′ era la squadra che giocava meglio e solo lei poteva perdere lo scudetto. Se ritroviamo quella condizione e quelle caratteristiche non ci sarà storia, anche se le altre stanno facendo un grandissimo campionato e la Juventus sta tornando. Dobbiamo riconquistare quella fama».