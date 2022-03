Nicola: «Non consono definire l’Inter fragile però noi qui per giocarcela»

Davide Nicola ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Inter-Salernitana, anticipo della ventottesima giornata di Serie A

RISPETTO MA VOGLIAMO IL NOSTRO − Nicola ha le idee chiare sul lavoro con la Salernitana: «Siamo venuti qua per fare la nostra partita. Questa è la terza partita, stiamo lavorando da circa 16 giorni per avere un’identità ben precisa. Vedo un gruppo che ha piacere di lavorare e stare insieme. Queste partite non sono solo belle da giocare ma anche per capire quali potenzialità possiamo tirare fuori. Continuità di vittorie? Non si possono fare vittorie senza proporre gioco. Noi vogliamo essere competitivi in qualsiasi campo. Rispettiamo tutti ma vogliamo dimostrare chi siamo. Inter fragile? Definire l’Inter fragile mi sembra non consono alla reale forza dell’Inter anche guardando alla classifica. Ma noi non guardiamo la classifica delle altre».