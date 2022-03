Marotta: «L’obiettivo rimane la seconda stella! Inzaghi? Società contenta»

Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter-Salernitana, sfida valevole per la ventottesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni

MESI COMPLICATI – Giuseppe Marotta ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio di Inter-Salernitana: «Le statistiche vanno fatte in maniera più completa però c’è da registrare il fatto che gennaio e febbraio sono stati mesi complicati a livello di calendario, per cui è evidente che è il periodo dell’anno più difficile e bisogna venirne fuori il più in fretta possibile. Dobbiamo registrare anche ciò che abbiamo dimostrato sul campo a livello di spettacolo, forse all’inizio era inusuale quello. Oggi siamo un po’ insufficienti da quel punto di vista ma siamo sicuri sul valore della nostra squadra, vogliamo ambire a traguardi importanti e siamo certi che ritroveremo risultati e determinazione».

FIDUCIA – Marotta conferma la fiducia in Simone Inzaghi: «La società è molto contenta del suo percorso, siamo fiduciosi che questo periodo di involuzione, non di crisi, possa essere superato velocemente attraverso le strategie e le terapie dell’allenatore. Non posso che ribadire la grande capacità che ha dal punto di vista della gestione del gruppo e la professionalità che questa squadra sta dimostrando. Inzaghi ha detto che l’obiettivo è arrivare tra le prime quattro? Innanzitutto arrivare nelle prime quattro significa anche arrivare primi, nello sport non bisogna avere paura di tenere l’asticella molto alta. Le ambizioni devono essere alte, dobbiamo lottare in tutti i modi per ottenere la seconda stella, non ci nascondiamo. Poi se altri saranno più bravi di noi lo riconosceremo e saremo comunque soddisfatti del nostro percorso».

CAUSE – Marotta spiega le cause del momento no: «Il motivo di rallentamento è lo stress e il calendario molto ristretto nell’ambito di due mesi. Inter sconfitta con le big d’Europa? Suggerisce che stiamo crescendo in Europa, quest’anno abbiamo raggiunto il traguardo degli ottavi di finale che non deve limitarci nella crescita. Questa squadra ha raccolto con merito questo traguardo, poi il calendario ci ha messo davanti il Liverpool ma deve essere vissuta come un’esperienza. Fermo restando che martedì, anche se partiamo sfavoriti, dobbiamo provarci e crederci».

TEMA DELICATO – E sul tema della Super Lega, Marotta preferisce non commentare più di tanto le dichiarazioni di Andrea Agnelli (vedi articolo): «Super Lega? Diciamo che su questo argomento c’è stato un forte dibattito, l’Inter ha fatto dichiarazioni precise, ora dobbiamo concentrarci sulla stagione e ci sarà tempo per riprendere la discussione. Fermo restando che l’obiettivo della società è quello di rendere il tutto sostenibile, nonostante ci sia stata una contrazione economia mondiale. L’obiettivo è quello di riprenderci dalla pandemia. Se siamo noi il dodicesimo club? Non me la sento di dare una risposta precisa perché sono argomenti delicati che vanno affrontati nel modo e nella sede giusti».