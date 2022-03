Sneijder: «Un onore essere con certi nomi! Periodo all’Inter molto soddisfacente»

Sneijder è presente al Meazza per Inter-Salernitana, come nuovo ingresso nella Hall of Fame del club (vedi articolo). A Inter TV l’ex centrocampista olandese ha parlato sia del riconoscimento (fra poco premiazione in campo) sia del suo periodo in nerazzurro, dal 2009 a gennaio 2013.



IL GRANDE RIENTRO – Soddisfazione per Wesley Sneijder: «È la prima volta da tempo che torno al Meazza. Sembra diverso, è molto più bello. Sono contento di essere tornato. Non avrei mai pensato a un qualcosa del genere: quando fai un trasferimento non sai cosa succede. Mi ha aiutato giocare subito, in quel derby dove sono partito titolare. Mi ha permesso di adattarmi subito, è stato un periodo molto soddisfacente. Il premio è un qualcosa di stupendo, essere nella Hall of Fame di un club come l’Inter. Un onore essere accanto a nomi blasonati come gli altri già presente. Un messaggio per i tifosi? Sempre forza Inter!»