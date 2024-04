Porto, vittoria a un passo poi Sporting ribalta tutto: Taremi non dal 1′

Serata storta per il Porto, che si vede scippare la vittoria nel finale. Taremi non protagonista del 2-2 finale contro lo Sporting.

RIBALTONE – Il Porto, terzo in classifica nella Premiera Liga, si batte contro lo Sporting, prima in classifica nel campionato. La partita inizia bene per la squadra di Conceiçao, che sceglie però di non schierare il promesso sposo dell’Inter Mehdi Taremi. L’attaccante, dopo le ultime due sfide disputate da titolare, infatti, si è accomodato in panchina, vedendo andare in vantaggio i suoi sin dal settimo minuto grazie alla rete di Evanilson. Poi, al 40′, arriva anche il raddoppio di Pepe. Dopo l’intervallo c’è spazio per quello che sarà il nuovo acquisto dell’Inter la prossima estate: Taremi entra al 79′ di Porto-Sporting. Ma dopo le cose iniziando ad andare male per la squadra di Conceiçao. Nel giro di due minuti, infatti, la capolista del campionato mette assegno ben due gol, entrambi ad opera di Viktor Gyökeres, all’87’ e all’88’ del secondo tempo. Il Porto di Taremi, dunque, si fa ribaltare e riesce a strappare solo un pari dallo Sporting.