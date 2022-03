Skriniar: «Non dobbiamo sottovalutare nulla! Fiducia anche per i gol»

Skriniar sarà titolare in Inter-Salernitana, partita che la squadra di Inzaghi spera sia quella del pronto riscatto (vedi formazioni). Queste le parole del difensore slovacco a Inter TV nell’immediato pregara.

UN SOLO RISULTATO – Queste le parole di Milan Skriniar prima di Inter-Salernitana: «Sicuramente sarà una partita non facile. Loro lottano per la salvezza e noi per lo scudetto, però non c’è assolutamente niente da sottovalutare. Dobbiamo entrare con la testa giusta e con attenzione per cercare di vincere, perché per noi è fondamentale. Che insidie possono esserci? Credo che sarà una sfida diversa dalla partita di andata, però dobbiamo guardare alle nostre cose e fare bene noi. Come detto l’altra sera ho fiducia in questa squadra e credo che i gol arrivino, ma non dobbiamo sottovalutare niente e trovare i tre punti. Milan Djuric? Sarà una sfida importante, un giocatore molto fisico che ha grinta e tiene bene palla. Dobbiamo stare attenti su di lui ma hanno altri giocatori buoni: non c’è niente da sottovalutare, testa giusta e attenzione per prendere i tre punti».