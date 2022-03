Pagliuca: «Inter storicamente basata sui portieri. Tanti momenti belli»

Anche Pagliuca, come Sneijder, è fra i premiati di stasera per la Hall of Fame (vedi articolo). Il leggendario ex portiere ha parlato a Inter TV dal Meazza prima del match con la Salernitana.

HALL OF FAME – Queste le parole di Gianluca Pagliuca: «L’Inter ha sempre avuto grandissimi portieri, mi fa molto piacere e sono felice di essere nella famiglia. Un onore essere qua, speriamo soprattutto che la nostra presenza porti bene alla prima squadra e ci faccia vincere. All’Inter, fortunatamente, ho passato tanti momenti belli e pochi brutti. Momento bello a Parigi, maggio 1998, col mio primo e purtroppo ultimo trofeo vinto all’Inter: la finale di Coppa UEFA con la Lazio, vinta 3-0. L’eredità di Walter Zenga? L’ho visto anche di recente e mi ha votato, mi ha fatto molto piacere. L’Inter storicamente parlando è sempre stata una società basata molto sui portieri, sono ben felice di questo. La premiazione? Sarò felice e contento, mi torneranno tutti i ricordi di più di vent’anni fa. È sempre bello provare certe emozioni, auguro a tutti quelli che vogliono intraprendere questo lavoro di avere le emozioni che ho avuto io».