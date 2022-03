Hall of Fame 2021 protagonista a San Siro prima del fischio d’inizio di Inter-Salernitana

Hall of Fame di scena a San Siro per Inter-Salernitana. Purtroppo le quattro stelle premiate nelle prossime ore non potranno aiutare la squadra nerazzurra in campo a uscire dal periodo negativo, ma potranno dare un supporto direttamente dalla Tribuna VIP

EDIZIONE 2021 – La Hall of Fame dell’Inter (vedi video) da qualche giorno si è arricchita di altre quattro leggende nerazzurre. In porta Gianluca Pagliuca (1966). Tra i difensori Marco Materazzi (1973). A centrocampo Wesley Sneijder (1984). E in attacco Samuel Eto’o (1981). I quattro vincitori dell’Edizione 2021 torneranno a San Siro domani, in occasione di Inter-Salernitana (vedi informazioni). Prima del fischio d’inizio Pagliuca, Materazzi, Sneijder ed Eto’o verranno premiati, come già successo ai dodici vincitori delle tre edizioni precedenti. Che sia di buon auspicio anche per l’Inter di Simone Inzaghi in campo…