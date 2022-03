Tavelli: «Brozovic? Inzaghi corre un rischio! Inter, la tempesta è passata»

Brozovic è uscito malconcio dalla sfida con il Liverpool ma Inzaghi può comunque sorridere perché con il Torino ha molte chance di esserci (vedi articolo). Tavelli, intervenuto a Sky Sport 24, fa il punto proprio sulla centralità del croato e anche sull’affiatamento tra Dzeko e Lautaro Martinez

FIGURA CENTRALE – Marcelo Brozovic è certamente la figura centrale dell’Inter di Simone Inzaghi. La pensa così anche Fabio Tavelli: «Per come Inzaghi ha pensato l’Inter sì. Questo è un rischio perché affidare le chiavi del gioco a un solo calciatore ti mette a rischio quando non c’è o ha qualche giro a vuoto. Credo che la tentazione di mettergli il classico mediano addosso non sia comune a tutti gli allenatori, lo ha fatto Pioli con Krunic ma è una tendenza che non tutti hanno seguito perché di fatto togli un uomo. Detto questo, è molto importante per l’Inter averlo. Credo che la squadra di Inzaghi abbia passato la tempesta, quei due/tre momenti complicati penso siano stati allontanati da prestazioni convincenti contro la Salernitana e soprattutto con il Liverpool. All’Inter era mancato il ritmo e avere ritmo contro una squadra come il Liverpool ti fa capire che probabilmente stai bene».

CARATTERISTICHE – Tavelli dice poi la sua sulla coppia Edin Dzeko-Lautaro Martinez: «Dzeko morfologicamente non è il partner perfetto per Lautaro Martinez, però è quello più efficace. La somma dei due convince Inzaghi a schierarli insieme e fa bene. Nel caso di Dzeko, Inzaghi ha dimostrato la consapevolezza che la missione Liverpool era molto difficile e che il primo obiettivo è il campionato. Per cui è stato corretto lasciarlo in panchina. Nell’Inter tornerà Barella, giocatore che non puoi sostituire così come Perisic, ma ora hai Gosens come alternativa credibile. Barella e Brozovic se stanno bene sono una bella garanzia per Inzaghi».