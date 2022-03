Brozovic al lavoro per Torino-Inter. Rinnovo? Fissato il mese della firma

Brozovic è al lavoro per esserci in Torino-Inter. Il croato, uscito malconcio contro il Liverpool, non vuole mancare nella serata di Torino. Intanto, arrivano aggiornamenti sul rinnovo

CAMPO E RINNOVO − Tutto ruota attorno a Marcelo Brozovic in casa Inter, il vero fulcro del gioco di Simone Inzaghi. Dopo il sospiro di sollievo per la negatività degli esami strumentali dopo la gara di Liverpool, il croato ha fatto anche oggi lavoro personalizzato. Come riporta Sport Mediaset, Brozovic sarà a disposizione di Inzaghi ma rimane in dubbio la sua presenza dal primo minuto. Intanto, è stata anche fissata l’udienza finale per il rinnovo del contratto. Firma definitiva intorno ai primi di aprile.