Nosotti: «Inter, dai cambi gol e qualità. A Liverpool in 10? Bagaglio utile»

Marco Nosotti, ospite negli studi di Sky Sport 24 durante l’edizione de ‘Il calcio è servito‘, ritiene la panchina dell’Inter molto importante e di qualità. Poi, è ritornato sulla vittoria ma mancata qualificazione in Champions League contro il Liverpool

PANCHINA DI QUALITÀ − Nosotti non ha dubbi sulla forza dei nerazzurri: «L’Inter è una delle squadre che dagli uomini della panchina ottiene più gol. Questo è dovuto al fatto che la panchina dei nerazzurri è di qualità. Spesso i cambi sono con giocatori di pari livello. Un esempio è la Supercoppa Italiana con la Juventus, il gol porta la firma di tre giocatori entrati dalla panchina. Bravo l’allenatore e la squadra a farsi trovare pronti. Dalla sfida vinta in 10 a Liverpool, vengono fuori giocatori con maggiore forza. Ti hanno messo anche in difficoltà pero hai fatto una gara coerente, forte e sempre dentro la gara. Questo bisogna portarselo dietro, è un grande bagaglio per il campionato».