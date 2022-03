Chiellini come Allegri: «Scudetto? Sono molto realista, l’obiettivo è un altro»

Giorgio Chiellini, ai margini della presentazione ‘Fondazione Ecoridania Insuperabili’, ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset. Solita domanda sulla lotta Scudetto che al momento vede in lizza anche Inter, Milan e Napoli

OBIETTIVO, UN ALTRO − Alla domanda sulla lotta Scudetto, Chiellini non si è voluto sbilanciare: «Io sono sempre molto realista ed equilibrato. Giusto che i tifosi sognino ma mi sembra prematuro fare discorsi Scudetto in questo momento della stagione. Noi dobbiamo consolidare la nostra posizione in classifica per raggiungere la Champions League».