Sabatini: «Scansulo? Ora si è scansata l’Inter. Pasticcio che giustifico!»

Che vinca o che perda le critiche all’Inter non mancano mai. Dopo la sconfitta nella gara contro il Sassuolo parte il processo alle intenzioni alla squadra di Simone Inzaghi. Anche Sandro Sabatini si pronuncia in merito.

SCANSATO – Sandro Sabatini, intervenuto su Radio Sportiva al termine della trentacinquesima giornata di Serie A, dichiara: «È da sabato sera che penso al fatto che il Sassuolo per anni lo anno chiamato “Scansuolo”, ma non solo sui social, in riferimento alla Juventus. Poi dopo si è visto che gli affari li faceva non per la Juventus ma li faceva con Giuseppe Marotta. Adesso, invece, che essersi scansato il Sassuolo si è scansata l’Inter. Non sto dicendo niente da querela. Dico solo che l’Inter è arrivata alla partita palesemente scarica. Non è che i giocatori si sono messi d’accordo. L’Inter è arrivata al Mapei Stadium dopo una settimana di feste. Il pullman, la festa con gli amici, un giorno di vacanza, l’allenamento di mezz’ora perché tanto ormai si è vinto il campionato».

BENEFICIO – Sandro Sabatini continua, sullo stato di forma dell’Inter dopo la vittoria dello scudetto: «Arrivi così, poi non gioca nemmeno la formazione titolare, Lautaro Martinez non segna da tre mesi, e finisce in quel modo. Ne beneficia il Sassuolo, perché per caso capita nel calendario quell’avversario. Anche se, formalmente, non c’è niente di brutto, nella sostanza le altre squadre, come il Frosinone, si chiedono se ne potranno beneficiare anche loro di questo. O l’Udinese, il Cagliari, il Lecce, si chiedono “Perché non ne abbiamo beneficiato noi in passato?”. Oppure il Verona all’ultima giornata spera di non ricevere scherzi dall’Inter, come non ne ha ricevuti il Sassuolo».

Inter, le accuse anche a campionato finito

GUAIO – Sandro Sabatini ancora: «L’Inter, in maniera involontaria, si è cacciata in un guaio. Perché se domenica affronta anche il Frosinone, con lo stesso spirito con cui ha affrontato il Sassuolo, a Frosinone sono contenti, a Sassuolo non possono dir nulla, ma le proteste arrivano da Empoli, Cagliari, Udinese, Verona. È normale. Magari negli anni scorsi, quando lo scudetto è stato vinto da Napoli, Milan, la stessa Inter, andava forse apprezzato di più quello che invece è stato dato per scontato. Cioè un comportamento irreprensibile anche quando i giochi erano fatti. Le altre squadre hanno evitato le critiche ricevute dall’Inter contro il Sassuolo».

CRITICHE – Sandro Sabatini conclude la propria opinione sul risultato finale di Sassuolo-Inter: «Critiche che, poi, tra l’altro arrivano anche dagli stessi tifosi dell’Inter, che ancora pensavano al Sassuolo che si era scansato nella partita decisiva per lo scudetto del Milan. Quindi è stato un po’ un pasticcio, una frittata, comprensibile, giustificabile, senza fare illazioni: Marotta, Carnevali, Marotta League, Scansuolo. Però resta una frittata».