Lautaro Martinez ribadisce il sì all’Inter. Ma c’è un «però» di troppo?

Lautaro Martinez si dichiara all’Inter, ma con una premessa che può far paura. I tifosi attendono l’ultimo passo per suggellare un amore che potrebbe diventare storia. Cosa accadrà?

BANDIERA – Il nome di Lautaro Martinez può orami considerarsi sinonimo di Inter. Almeno di quella di Simone Inzaghi e, soprattutto, del team della seconda stella. L’argentino, approdato a Milano dal 2018, anno dopo anno ha conquistato la fiducia degli allenatori che si sono susseguiti – da Luciano Spalletti al mister piacentino, passando per gli anni di crescita sotto la guida di Antonio Conte – e la devozione dei tifosi. Il popolo interista, negli ultimi anni, con il ‘Toro’ ritrova finalmente una bandiera, come da tempo non accadeva. Un’emozionante suggestione favorita anche dall’associazione argentina con quello che per la tifoseria nerazzurra è stato nell’ultimo secolo il capitano per antonomasia: Javier Zanetti, ancora in orbita Inter seppur in veste di vice-presidente.

ULTIMO PASSO – Per suggellare l’investitura a capitano, nonché leader e bandiera dell’Inter, a Lautaro Martinez manca ancora un ultimo passo. Indossare con orgoglio la fascia al braccio e mantenere coeso lo spogliatoio non è poco, ma in certi casi può non bastare. Adesso, infatti, la tifoseria nerazzurra aspetta, trepidante, l’annuncio del rinnovo di contratto dell’argentino, tuttavia ancora legato al club di Viale della Liberazione fino a giugno 2026. Come da tempo la dirigenza dell’Inter continua a ribadire, non c’è alcuna fretta. Ma resta un dato di fatto: davvero da troppi mesi si continua a discutere del prolungamento di Lautaro Martinez, senza però giungere a un accordo.

Lautaro Martinez, cosa vuol dire?

INTERVISTA – Certamente il mega obiettivo centrato dello scudetto e della seconda stella con largo anticipo aiuterà la dirigenza dell’Inter a concentrarsi sui rinnovi e sul calciomercato. Tanto che l’annuncio dell’ospitata di Lautaro Martinez a “Che tempo che fa” aveva fatto sperare i tifosi in un annuncio a sorpresa della promessa rinnovata. Ma nel corso dell’intervista rilasciata a Fabio Fazio ieri sera, in realtà, Lautaro Martinez non ha fatto altro che ribadire qualcosa di cui tutto il mondo nerazzurro era già a conoscenza. Ovvero la gratitudine per la squadra nerazzurra e la ferma volontà di voler continuare con l’Inter, rinnovando il contratto.

Una premessa che può far tremare

PREMESSA – A dir la verità, prima di pronunciare la dichiarazione d’amore e d’intenti nei riguardi dell’Inter, Lautaro Martinez ha aggiunto una premessa, che forse mai aveva avanzato. «Come ho detto sempre, da quando ho iniziato a giocare, nel calcio non si sa mai che cosa succede. Però io sono sicuro che a Milano sto benissimo, che la mia famiglia si trova benissimo e io ho volontà di rinnovare con l’Inter». Queste le parole del capitano dell’Inter a “Che Tempo che fa” sul rinnovo con l’Inter, che hanno fatto probabilmente tremare qualche tifoso nerazzurro di troppo. Quel però di Lautaro Martinez, probabilmente, potrebbe essere legato alla distanza fra la richiesta di 10 milioni di euro e la disponibilità dell’Inter nell’arrivare agli 8. Arriva, dunque, il momento di comprendere quanto la proprietà nerazzurra si disposta a spingersi per blindare il suo top. Ma anche quanto davvero l’argentino sia devoto alla squadra di cui indossa, non solo la maglia, ma anche la fascia da capitano.