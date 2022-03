Capuano: «Inter, Torino le Colonne d’Ercole della stagione. Se non vinci…»

Giovanni Capuano, da Tutti Convocati, ha analizzato la partita di domenica sera tra Torino Inter ritenendola uno snodo cruciale per il campionato della squadra di Simone Inzaghi

SLIDING DOORS − Capuano ritiene fondamentale la gara di Torino: «Reputo Torino-Inter le Colonne d’Ercole della stagione dell’Inter. Ci sarà un prima e un dopo sulla stagione. Se i nerazzurri vincono vuol dire che si sono ripresi, se non vincono vuol dire che allora la squadra non sta bene. Credo che l’inerzia psicologica sposti tanto sullo Scudetto, è una sliding doors della stagione per i nerazzurri la partita di domenica sera».