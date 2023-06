Stringara: «D’Ambrosio lo terrei sempre. Inter, a centrocampo manca…»

L’ex calciatore dell’Inter Stringara analizza la situazione del centrocampo nerazzurro, individuando un carenza. Inoltre l’ospite di Radio Sportiva dice la sua sull’addio interista di D’Ambrosio.

SEMPRE PRONTO – Paolo Stringara avanza alcune considerazioni sul centrocampo dell’Inter: «Quest’anno c’è stato l’infortunio di Marcelo Brozovic e Hakan Calhanoglu secondo me è stato la scoperta dell’Inter. Sono contento per Simone Inzaghi perché ha creduto nel turco per questo ruolo e ha fatto benissimo. Quello di Brozovic poi non è stato un rientro precipitoso perché gli altri hanno fatto benissimo. All’Inter potrebbe mancare un centrocampista fisico, di rottura, che sia un saltatore forte di testa. Qualcuno che possa cambiare il momento tattico della partita potrebbe servire. Roberto Gagliardini non ho idea di come è messo o cosa farà. Per il resto l’Inter i piedi buoni a centrocampo ce li ha eccome. Un giocatore come Danilo D’Ambrosio lo vorrei sempre tenere perché è uno che gioca o non gioca va sempre bene. Può fare il difensore centrale, il laterale e poi te la butta dentro. In certe partite ha fatto veramente bene quando è entrato. Poi è chiaro che ci sono degli equilibri societari, magari si vuole ringiovanire la squadra. D’Ambrosio rimane un giocatore che ha dato molto per la maglia dell’Inter ed è sempre stato pronto quando è stato chiamato. L’ha fatto sempre con molta professionalità e bene».