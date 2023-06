Barzaghi: «Brozovic si diverte, Onana situazione win-win»

Matteo Barzaghi ha commentato su Sky Sport diverse situazioni in casa Inter, tra cui quelle di Marcelo Brozovic, André Onana e Danilo D’Ambrosio.

MERCATO – Barzaghi ha parlato così: «Brozovic non vuole andare in Arabia Saudita, bisognerà capire come vuole agire il Barcellona. Il salario in Catalogna è inferiore rispetto all’Al-Nassr, ma più alto dell’Inter. Il blasone conta, il Barcellona attira di più del club arabo e questo è sicuro. Brozovic sta aspettando, ha il pallino del gioco e si diverte a dribblare eventuali pressioni. Il Manchester United sta osservando Onana, ma è una situazione win-win. Operazione a zero e dopo un anno puoi venderlo a 50/60, se lo tieni rimane ed è forte»

D’Ambrosio, addio all’Inter

SALUTI – Il giornalista ha poi continuato: «D’Ambrosio ha salutato dopo tanti anni, ha contribuito alle vittorie e a creare il gruppo nello spogliatoio. La sua immagine è il salvataggio sulla linea in Inter-Empoli nell’ultimo anno di Spalletti, quella era la partita decisiva per la qualificazione in Champions League. Avrebbe voluto restare ancora, era disposto a firmare un contratto inferiore ma i piani della società erano diversi. I nuovi difensori sono stati già sondati, ma Zhang ha confermato di voler bene al giocatore e lo ha salutato affettuosamente»