D’Ambrosio e l’Inter, la fine (non lieta ma giusta) di un romanzo di formazione

Domani Danilo D’Ambrosio e l’Inter si separeranno ufficialmente, dopo nove stagioni e mezza insieme. Quasi un decennio in cui il numero 33 è diventato uno dei simboli dell’interismo. E vestendo i panni del protagonista di una sorta di romanzo di formazione.

ARRIVERÀ LA FINE – Centotredici mesi separano il 30 gennaio 2014 dal 30 giugno 2023. In termini calcistici, nove stagioni e mezza precise. Tanto è durata la storia d’amore tra Danilo D’Ambrosio e l’Inter. Una storia che si è sviluppata lentamente, con tanta sofferenza seguita da tante gioie, e che arriva ora (anzi, domani) alla sua conclusione naturale. Quello che era nell’aria già da tempo trova conferma nei social del numero 33 nerazzurro: al contratto in scadenza domani non seguirà un rinnovo. E allora questo diventa il momento giusto per celebrare uno dei simboli degli ultimi dieci anni di Inter. Un giocatore che, coi colori nerazzurri, ha vissuto una sorta di romanzo di formazione.

Il romanzo di D’Ambrosio con l’Inter: da ragazzo ad adulto

SPENSIERATA LEGGEREZZA – D’Ambrosio arriva all’Inter dal Torino, nella sessione invernale della stagione 2013/14. A 25 anni, dopo la prima stagione e mezza in Serie A coi granata, si è contraddistinto come uno dei profili italiani più promettenti sugli esterni. Non una velocità da centometrista, ma un’applicazione instancabile nel percorrere l’intera lunghezza della fascia. Senza particolare differenza tra destra e sinistra, grazie a un paio di piedi piuttosto educati. E una curiosa predilezione per gli inserimenti in area, specie sui calci piazzati. Con la maglia dell’Inter (squadra che tifa da sempre) si impone rapidamente come un terzino/esterno affidabile, con una costanza di rendimento che – paradossalmente – non si vedeva dai tempi di Maicon in nerazzurro. 66 presenze e 5 reti nelle prime due stagioni e mezza all’Inter, che lo proiettano tra i punti fissi della squadra. Il percorso verso la maturazione, tornando all’esempio letterario, sembra quindi procedere per il meglio. Ma poi lo sceneggiatore della sua carriera decide di creare un punto di rottura.

Capitolo 2: insostenibile leggerezza della leadership

AUTO-SABOTAGGIO – Dal suo arrivo fino alla fine della stagione 2015/16, D’Ambrosio vive un periodo di adattamento nella nuova realtà. E i co-protagonisti del suo romanzo, ossia la rosa, lo staff tecnico e la dirigenza dell’Inter, si muovono consapevolmente a fari spenti. Ma la stagione 2016/17 diventa quella della possibile svolta. Quella in cui l’autore del romanzo fa capire che esisteva un passato roseo, che ora sembra di nuovo alla portata. Dopo il quarto posto della stagione 2015/16, l’Inter ora punta ad arrivare nelle prime tre, per tornare a giocare nell’Europa più prestigiosa. Ma una serie di risultati negativi compromettono l’obiettivo. E D’Ambrosio si erge a parafulmine dell’esito deludente, finendo inviso ai lettori (anche noti come tifosi).

PAROLE SBAGLIATE – Il 18 marzo 2017, ventinovesima giornata di Serie A, i nerazzurri strappano un pareggio in rimonta (2-2) in casa del Torino. E nelle successive nove gare che chiudono il campionato raccolgono addirittura sei sconfitte – di cui quattro consecutive – che si traducono nel disastroso settimo posto stagionale. E proprio D’Ambrosio aggiunge il carico da novanta contro i tifosi dell’Inter. Perché il 4 maggio 2017, quattro giorni dopo la sconfitta casalinga col Napoli (0-1) e tre prima di quella esterna col Genoa (sempre per 1-0), dice esplicitamente: «Dopo il pareggio contro il Torino abbiamo mollato». Parole che sembrano testimoniare una rinuncia consapevole da parte dei giocatori, e che fanno quindi infuriare i tifosi nerazzurri. Che proprio in D’Ambrosio vedranno il bersaglio cui indirizzare la frustrazione per un’altra stagione deludente. E il numero 33 – che nel frattempo ha tagliato il traguardo delle 100 presenze in nerazzurro – torna così ai nastri di partenza, dovendo riscrivere quasi da zero il suo romanzo. Spoiler: come vedremo, ci riuscirà in modo esaltante.

Capitolo 3: la rinascita e la maturazione definitiva

LENTA RISALITA – Come si è capito, il romanzo che lega D’Ambrosio all’Inter è un’opera corale. E, dopo i capitoli appena descritti, subentrano altri protagonisti. Lui rimane presente, ma le sue gesta non sono più al centro della narrazione. Fino al 20 maggio 2018. Quando anche lui mette la firma nella vittoria per 3-2 in casa della Lazio, all’ultima giornata di campionato, che riporta l’Inter in Champions League. Una piccola grande rivincita per il laterale di Caivano, che – come nel migliore dei romanzi di formazione – ha imparato dai propri errori e si gode il risultato. Ignorando che il meglio deve ancora arrivare. Perché nella stagione successiva l’Inter conferma il suo ritorno in Champions League, e D’Ambrosio diventa l’eroe silenzioso che lavora per la formazione dei nuovi protagonisti subentrati.

EROE INSPERATO – Nei primi cinque highlights della stagione 2018/19 ci sono due momenti con D’Ambrosio protagonista assoluto (che si possono rivedere qui). Entrambi nell’area dell’Inter, e tutti e due molto simili come sviluppo. Il primo arriva dal 17 marzo 2019, quando il numero 33 si immola su un tiro di Patrick Cutrone e annulla un gol praticamente fatto nella vittoria per 3-2 nel derby di ritorno col Milan. Ancora meglio fa il successivo 26 maggio, all’ultima giornata di campionato contro l’Empoli. Nel finale, con una scivolata scomposta manda sulla traversa un diagonale di Francesco Caputo che aveva spalancato la porta dell’Inter. D’Ambrosio tocca la palla quel poco che basta per scagliarla sulla traversa e spedirla lontano. Un salvataggio che il 33 nerazzurro festeggia come un gol, saltando e sbracciando dalla gioia ma anche dalla rabbia per la disattenzione dei compagni. Grazie anche al suo intervento l’Inter vince 2-1 e conferma il suo posto in Champions League. Ora, nel romanzo di Danilo D’Ambrosio, rimane spazio per la meritata gloria finale.

Capitola 4: il tempo ripaga i sacrifici

MERITATE GIOIE – Con la stagione 2019/20 il ruolo di D’Ambrosio nella rosa dell’Inter assume una dimensione più marginale. Ciò non gli impedisce di essere ancora protagonista in momenti amicali, come la semifinale di Europa League del 17 agosto 2020, in cui firma il gol del momentaneo 2-0 contro lo Shakhtar Donetsk (finirà 5-0). E gioca pure la prima finale europea con la maglia dell’Inter, purtroppo non felice come la seconda (e ultima) dello scorso 10 giugno. Ma è la stagione 2020/21 quella del trionfo assoluto per tutto il mondo Inter. Quella in cui lo Scudetto torna a dipingersi di nerazzurro, grazie alla splendida cavalcata degli uomini di Antonio Conte. Una stagione che si apre con un 4-3 casalingo contro la Fiorentina in cui il romanzo diventa un thriller per alcune pagine. Fino a che, a un minuto dalla fine, non arriva proprio D’Ambrosio a risettare i toni narrativi, siglando il gol della vittoria finale. Col senno di poi, un momento simbolico che si posiziona benissimo nel finale di questo libro. Che si chiude con un sereno – più che lieto – fine.

FINE GIUSTA – La storia di D’Ambrosio con l’Inter si chiude con 283 presenze, 21 gol e 5 trofei. Alla soglia dei 35 anni, il numero 33 è uno dei leader riconosciuti dello spogliatoio nerazzurro, in cui continua a dimostrare il suo valore. Non è tuttavia più una risorsa affidabile per il campo (raccoglie appena 24 presenze), quantomeno per le esigenze di Simone Inzaghi. E il suo stipendio da 2 milioni netti a stagione non è più considerato sostenibile, evidentemente. Pertanto questo romanzo si chiude bene, sebbene in modo forse un po’ troppo frettoloso. Tuttavia, negli occhi e nella mente dei lettori – o meglio tifosi – rimane un retrogusto dolcissimo. E allora grazie Danilo per averci accompagnato in questi anni. Domani si chiuderà una storia bellissima, che ci ha visti crescere, cadere e tornare a esultare insieme. Ma che, come scrivi tu, non vedremo l’ora di raccontare alle prossime generazioni.