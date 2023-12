Sosa: «Inter forte mentalmente come Inzaghi! Juventus? Fattore C»

L’Inter batte il Napoli e torna in vetta alla classifica, sorpassando la Juventus vittoriosa venerdì con il Monza. Secondo Sosa, ex attaccante e adesso opinionista per DAZN, la classifica è un po’ bugiarda per quanto riguarda i punti che separano nerazzurri e bianconeri. L’argentino sottolinea poi la grande forza mentale di Inzaghi e della sua squadra

NUMERO UNO – L’Inter ha vinto sul campo del Napoli mandando un messaggio forte alla Juventus e non solo. Secondo Roberto Sosa, tra nerazzurri e bianconeri i punti di distacco sono molti di più di quanto non dica la classifica: «La partita di stasera dimostra come in realtà ci siano più punti di distanza tra Inter e Juventus, per il modo di affrontare le partite. L’Inter ha sofferto nel primo tempo ma è la numero uno nella capacità mentale e nella gestione delle partite. La prestazione del Napoli c’è stata, soprattutto nel primo tempo. Sorvolerei sull’episodio Lobotka-Lautaro Martinez perché poi l’Inter ha fatto una grossa partita. La parata di Sommer su Kvaratskhelia è straordinaria».

FORZA MENTALE – Sosa parla poi delle qualità di Simone Inzaghi: «Inzaghi è stato criticato pesantemente la scorsa stagione dopo le dodici sconfitte in campionato ed è riuscito ad arrivare in finale di Champions League, che è l’obiettivo principale quando si arriva in queste grandi squadre. Il secondo è vincerla, ma ti trovi davanti il Manchester City. Quindi lui è stato molto forte dal punto di vista psicologico ed emotivo. Io dico sempre che ogni squadra riflette il suo allenatore: l’Inter è forte mentalmente perché lo è il suo allenatore. Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan sono sicuramente i migliori in Italia ma possono competere anche a livello europeo».

LOTTA SCUDETTO – Sosa poi si augura che nella lotta scudetto rientrano sia Milan che Napoli: «Lotta scudetto a due? Spero di no per il calcio italiano. Spero che il Milan prosegua bene e che il Napoli si riprenda, anche perché poi la Juventus non ha le coppe e aspetta sempre le altre. Un pregio della squadra di Allegri? Ne aggiungo uno, il fattore C. E basta vedere il gol di Gatti. A volte è un pregio».