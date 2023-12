Mauro: «Inter in velocità la più forte del mondo. Un problema»

Massimo Mauro elogia in maniera grande l’Inter di Simone Inzaghi. Il giornalista descrive la squadra nerazzurra su Pressing.

SQUADRONE – Massimo Mauro elogia: «L’Inter è una squadra che in velocità è la più forte del mondo. Se hanno campo i giocatori dell’Inter sono i migliori in assoluto. Il Napoli ha giocato bene, ma i nerazzurri sono fantastici tecnicamente. Questa partita valuta la tattica di Allegri e la Juventus. Non hanno dato spazio a chi era più forte e non ha perso, l’Inter ha giocato male a Torino. L’umiltà di Allegri sarà decisiva per la lotta Scudetto fino alla fine. Domenica scorsa non ha giocato un bel calcio la squadra di Inzaghi, oggi ha avuto gli spazi giusti e ha colpito. L’arbitro non vede il fallo, in quel caso il varista doveva avvertirlo. Le società si parlano prima di andare in TV, si manda quello migliore per far valere le proprie ragioni. Il campo alla fine premia la squadra che merita di vincere, quello è fallo tutta la vita ma l’Inter ha meritato. Le parole di Meluso lasciano il tempo che trovano».