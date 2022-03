Sneijder: «Inter si vince di squadra come nel 2010. Bene Dumfries»

Wesley Sneijder ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel prepartita di Inter-Salernitana, anticipo della ventottesima giornata di Serie A

IL 10 − Sneijder non dimentica il 2010: «Sono tornato dopo 8 anni. E’ bello, ho visto tanta gente che non vedevo da tanto. Sono contento di essere qui e soprattutto per il premio. Avevamo una squadra, non si vince individualmente. Mourinho mi chiamò 1000 volte dicendomi che c’era una squadra forte ma mancava il 10. Anche qui c’è una squadra. Penso a Calhanoglu che sta facendo bene, poi c’è la mentalità di lavoro. Hanno vinto scudetto lo scorso anno e possono ripetersi. Bene anche in Champions League. Non so chi mi assomiglia. Dumfries si è adattato bene, sta giocando alla grande. E’ un giocatore che mancava, hai bisogno di una squadra con i giocatori giusti. Sto facendo tante tifose, ho anche una squadra in Olanda. Viaggio molto. Tifosi Inter? Sono i più belli del mondo».