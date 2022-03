Hall of Fame: premiate le 4 leggende a San Siro prima di Inter-Salernitana

Tra poco avrà inizio Inter-Salernitana, match d’apertura della 28′ giornata di Serie A. A San Siro è tutto pronto per il calcio d’inizio ma intanto, come annunciato nei giorni scorsi, sono stati premiati 4 ex leggende dell’Inter per l’ingresso nella Hall of Fame.

PREMAZIONE – Come annunciato nei giorni scorsi, l’Inter ha premiato 4 ex bandiere nerazzurre entrate nella Hall of Fame dell’Inter. Gianluca Pagliuca, Wesley Sneijder, Samuel Eto’o e Marco Materazzi sono scesi sul campo di San Siro prima del calcio d’inizio e hanno ricevuto l’onorificenza. Le 4 leggende hanno ricevuto un’accoglienza calorosissima da parte del pubblico nerazzurro presente sugli spalti. I 4 nuovi inseriti sono stati premiati da Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter.