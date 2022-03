Bergomi: «Inter squadra bloccata, non solo stanchezza! Match complicato»

L’Inter sfida la Salernitana a San Siro nel match valevole per la ventottesima giornata di Serie A. Bergomi, opinionista negli studi di Sky Sport, sottolinea l’importanza di ritrovare la testa per la squadra di Inzaghi

QUESTIONE DI TESTA – L’Inter con la Salernitana ha bisogno di far funzionare nuovamente la testa. Secondo Giuseppe Bergomi, è dunque più un problema mentale: «Secondo me va bene la stanchezza ma in questo momento sembra anche una squadra bloccata che non rischia la giocata e che salta il centrocampo. Quindi la testa deve ritrovare consapevolezza e coraggio. Ora ogni avversario è complicato e difficile perché corrono, hanno cambiato allenatore e sono organizzati. Quando prendi un allenatore come Nicola una sterzata la fai subito, quindi è una partita complicata visto il momento dell’Inter. Se il gol è un problema in casa Inter? Sì lo è e Lautaro Martinez ne è la dimostrazione».