Skriniar: «Inter-Salernitana, oggi subito le cose in chiaro: non si sbaglia!»

Skriniar prima di Inter-Salernitana, valevole per la giornata ventottesima di Serie A 2021-2022, ha parlato dell’importanza della partita oggi facendo riferimento all’ultimo periodo. Di seguito le sue parole su DAZN.

NON SI SBAGLIA –Skriniar prima di Inter-Salernitana, su DAZN ha parlato così: «Oggi la partita non si può sbagliare, dobbiamo entrare con la testa giusta e non sbagliare niente. Dobbiamo affrontare questa partita come se fosse una partita contro una grande squadra. In questi giorni abbiamo parlato delle cose non buone fatte finora e abbiamo cercato di recuperare un po’ di forze. Oggi dobbiamo mettere subito le cose in chiaro sin da subito».