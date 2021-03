Sconcerti: «Inter-Sassuolo? Protocollo superato da Juventus-Napoli!»

Inter-Sassuolo è stata rinviata dall’ATS di Milano dopo le positività al Coronavirus di D’Ambrosio e Handanovic prima, de Vrij e Vecino dopo (vedi articolo). Sconcerti – intervenuto nel corso di “Maracanà”, in onda su “TMW Radio” – dice la sua sul rinvio

DECISIONE – Inter-Sassuolo non si può giocare, a deciderlo è stata l’ATS di Milano, in attesa che la Lega Serie A ufficializzi. Mario Sconcerti dice la sua sul rinvio: «Ormai è questa la prassi. Avevamo deciso per un protocollo, ma ormai è stato superato dal caso Juventus-Napoli. Oggi decidono le Asl, che mette un pericolo superiore, perché bastano pochi contagi. Non dipende più dal calcio ora, non so se sia più giusto così».